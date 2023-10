Die Menschenrechtsorganisation Háwar.help e. V. erhält den Förderpreis für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen im Iran. Der Hilfsverein wurde den Angaben zufolge als Reaktion auf den Völkermord an den Jesiden gegründet und hat seine Arbeit in den vergangenen Jahren ausgeweitet, insbesondere auf die Frauen im Iran. „Die Unterstützung all derer, die im Iran für die Menschen- und Frauenrechte kämpfen und sich damit in große Gefahr bringen, wird immer drängender“, begründet die Jury ihre Wahl.



Die jeweils mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnungen werden am 3. Dezember im Deutschen Schauspielhaus Hamburg verliehen. Die Preise werden von der „Zeit“, der „Zeit“-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie der Marion Dönhoff Stiftung dieses Jahr zum 21. Mal vergeben. Sie sind nach der ehemaligen „Zeit“-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff benannt, die 1909 in Königsberg geboren wurde und 2002 in Hamburg starb.