Allein im September seien an manchen Tagen 5000 Menschen auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen. Heße betonte, es gehe zu allererst um Menschen. „Hinter allen diesen Zahlen und Herausforderungen stehen einzelne konkrete Menschen, deren Würde genauso unantastbar ist wie die unsere und eines jeden Menschen.“



Gegen Ängste, mit der Zahl der Flüchtlinge überfordert zu sein, setzt Heße die Hoffnung. Sie sei mehr als pragmatischer Optimismus. „Der positive Blick nach vorne, der nicht naiv ist, wird uns und unsere Gesellschaft lebendig und kraftvoll machen, so dass sie viele Herausforderungen gut bewältigen kann.“



Heße machte sich in seiner Predigt zudem für das Ehrenamt stark. „Auch hier in Hamburg sehe und weiß ich doch, wie viele Menschen sich für andere einsetzen - in Hamburg ist es jeder und jede dritte Bürgerin, in Deutschland insgesamt 29 Millionen - Tendenz steigend, weil ihnen das Argument des anderen nicht gleichgültig ist.“ Sie seien das zugewandte und optimistische Gesicht Deutschlands. „Dafür bin ich dankbar und das stimmt mich hoffnungsvoll.“