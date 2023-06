Erstmalige Übersetzung der Tora ins Ukrainische Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Gesellschaft Erstmalige Übersetzung der Tora ins Ukrainische Von dpa | 27.06.2023, 12:49 Uhr

Die Tora, Teil der hebräischen Bibel, wird erstmals ins Ukrainische übersetzt. Das Projekt der Federation of Jewish Communities of Ukraine (FJC), die mehr als 163 Gemeinden und 500.000 Menschen unter ihrem Dach vereint, wurde am Dienstag in Hamburg vorgestellt. „Der Verband initiiert dieses Konzept, um die Wichtigkeit der ukrainischen Sprache, gerade im Bewusstsein des russischen Angriffskriegs, hervorzuheben“, teilten die Initiatoren mit. Dafür wurde ein Team aus hoch qualifizierten Übersetzern und Übersetzerinnen zusammengestellt. Unterstützt wird das Projekt durch das Rabbinerseminar Hamburg Or Jonatan.