Polizei Erstes vollelektrisches Einsatzboot im Dienst Von dpa | 25.05.2023, 17:21 Uhr

Die Wasserschutzpolizei will mit dem ersten vollelektrischen Einsatzboot auf der Alster ihren Beitrag zum Klimaschutz in Hamburg leisten. Die „Krabbe“ sei nach 20 Jahren im Einsatz auf Elektroantrieb umgerüstet worden, erklärte der Leiter der Wasserschutzpolizei Andre Bertram am Donnerstag bei der symbolischen Schlüsselübergabe mit Innensenator Andy Grote (SPD).