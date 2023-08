Hamburg Historisch Erster Weltkrieg: Mit Nägeln gegen die große Hungersnot in Hamburg Von Volker Stahl | 07.08.2023, 11:24 Uhr Auch mit Postkarten wie dieser zur Benagelung des „Eisernen Michael“ wurden Spenden eingesammelt. Foto: Archiv stahlpress Medienbüro up-down up-down

Ein Jahr nach Beginn des Ersten Weltkriegs fand in Hamburg eine Aktion statt, bei der Nägel in den „Eisernen Michael“ geschlagen wurden. Es ging um Moral und Patriotismus – und um die Bekämpfung der größten Not.