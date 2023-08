Freizeit Erster voller Streiktag bei Hagenbeck: Zoo will öffnen Von dpa | 29.08.2023, 03:48 Uhr Streik im Tierpark Hagenbeck Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Zum ersten Mal in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte sieht sich der Hamburger Tierpark Hagenbeck mit einem längeren Streik von Beschäftigten konfrontiert. Nach einer rund vierstündigen Auftaktkundgebung am Montag soll der „reguläre unbefristete Erzwingungsstreik“ am Dienstag beginnen, wie die Gewerkschaft IG BAU ankündigte. Hagenbeck will trotz des Ausstands den Zoo für Besucher öffnen. Tierpark und Tropen-Aquarium seien geöffnet, „und unsere Tiere sind weiterhin zu sehen“, hieß es am Montag auf der Webseite des Tierparks.