Alexander ist schon fast da. Symbolfoto: Sven Hoppe Flugdaten im Internet „Alexander": Erster Storch mit Peilsender aus Hamburg zurück im Norden Von dpa | 21.02.2023, 07:28 Uhr

Die ersten Störche mit Peilsender sind auf dem Weg zu ihren angestammten Brutplätzen in Hamburg. Wie üblich, ist dabei Storch Alexander der erste, der in der Hansestadt landen wird. Er überwintert im Gegensatz zu den anderen sechs meist nur in Spanien.