Umwelt Erste klimaneutrale DHL-Zustellbasis in Hamburg eröffnet Von dpa | 26.06.2023, 13:01 Uhr

Die Deutsche Post DHL hat in Hamburg ihre bundesweit erste klimaneutrale Paket-Zustellbasis in Betrieb genommen. Die Immobilie im Stadtteil Schnelsen ist unter anderem mit einer Photovoltaik-Anlage, sechs Wärmepumpen für die Fußbodenheizung und 90 Ladepunkten für Elektro-Fahrzeuge ausgestattet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In der Zustellbasis würden wöchentlich rund 63.000 Sendungen sortiert und zugestellt.