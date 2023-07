Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Erste Ferienwoche am Hamburger Flughafen Von dpa | 20.07.2023, 12:48 Uhr

In der ersten Ferienwoche hat der Hamburger Flughafen nach eigenen Angaben die höchste Nachfrage seit 2019 erlebt. Insgesamt hätten in diesem Zeitraum fast 330.000 Reisende den Flughafen genutzt, teilte der Airport am Donnerstag mit. Die meisten Fluggäste - 55.000 - hat es demnach am vergangenen Freitag gegeben.