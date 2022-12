Heizkraftwerk Tiefstack Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Energie Erste Bohrung für unterirdischen Wärmespeicher in Billbrook Von dpa | 30.12.2022, 12:22 Uhr

Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Tiefstack in Hamburg-Billbrook ist mit der ersten Bohrung für einen unterirdischen Wärmespeicher begonnen worden. In dem sogenannten hydrothermischen Aquiferwärmespeicher soll von 2024 an im Sommer überschüssige Abwärme aus Industrie- und Abfallverwertungsbetrieben gespeichert werden, wie die Umweltbehörde und die Hamburger Energiewerke am Freitag mitteilten. Im Winter werde die Wärme dann wieder bei Bedarf gefördert und in das Fernwärmenetz eingespeist.