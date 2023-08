Hamburg Erneuter Brand in Mehrfamilienhaus in: Stadtteil St.Georg Von dpa | 26.08.2023, 10:04 Uhr Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nachdem es am Freitag in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil St. Georg gebrannt hatte, ist am frühen Samstagmorgen im Gebäude an derselben Stelle erneut ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei hatte am Samstag zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung. Weshalb das Feuer am frühen Samstagmorgen erneut ausgebrach, war zunächst unklar. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.