Eine ältere Frau ist am Freitag in der Hamburger Waitzstraße mit ihrem Fahrzeug vor dem Gebäude einer Sparkasse gegen einen Poller gefahren. Foto: dslr news up-down up-down Mercedes und Poller gerammt Schon wieder Auto-Unfall mit Seniorin in der Hamburger Waitzstraße: Kommt jetzt Tempo 10? Von Yannick Kitzinger | 03.07.2023, 16:54 Uhr

In der berühmt-berüchtigten Waitzstraße in Hamburg hat es erneut einen Unfall gegeben, bei dem offenbar Gas und Bremse verwechselt wurden. Was kann man tun, damit es in der Einkaufsstraße nicht immer wieder kracht?