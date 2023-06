«Restaurant Haerlin» in Hamburg Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Erneut fünf „Gault&Millau“-Kochhauben für „Restaurant Haerlin“ Von dpa | 19.06.2023, 14:03 Uhr

Hier geht es nicht um die Ausstattung oder den Service, sondern nur um die Leistungen in der Küche. Sind die besonders großartig, verteilt der Gourmetführer „Gault&Millau“ dafür Kochhauben. In Hamburg wurden in diesem Jahr erneut fünf Hauben vergeben - einmal.