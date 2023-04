Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Ermittlungen zum Unfalltod eines Siebenjährigen dauern an Von dpa | 09.04.2023, 13:53 Uhr

Die Ermittlungen zum Unfalltod eines siebenjährigen Jungen, der am Karsamstag in der Hamburger Hafencity von einem Bus überrollt worden ist, dauern an. Derzeit gebe es aber noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.