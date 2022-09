Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundeskriminalamt Ermittlungen zu Drogenbande: 700 Kilo Heroin gefunden Von dpa | 09.09.2022, 15:14 Uhr

Im Zusammenhang mit Ermittlungen des Bundeskriminalamtes ist Ende August im Hamburger Hafen ein Schiffscontainer mit 700 Kilogramm Heroin gefunden worden. Das sei „die größte jemals in Deutschland sichergestellte Menge dieser Droge“, teilte das Bundeskriminalamt am Freitag mit. Bei Durchsuchungen von zehn Wohnungen und Gewerberäumen in und um Dresden, im Raum Chemnitz, in Hamburg sowie den Niederlanden seien seit der Nacht zum Freitag Unterlagen, Laptops, Datenträger, Smartphones sowie Fahrzeuge und Vermögensgegenstände sichergestellt worden.