Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa Zeugen Jehovas Ermittler sichern Spuren nach tödlichen Schüssen Von dpa | 10.03.2023, 07:19 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg setzt die Polizei ihre Ermittlungen auch am Tatort fort. „Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss“, sagte ein Polizeisprecher dazu am Freitagmorgen in Hamburg. Details zu den Toten und Verletzten und zum Tathergang konnte er zunächst nicht nennen. Dazu gebe es noch keine weiteren Informationen. Für den Mittag war eine Pressekonferenz in Hamburg geplant.