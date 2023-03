Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv up-down up-down Finanzen Erinnerung für Grundsteuererklärungen werden verschickt Von dpa | 13.03.2023, 14:08 Uhr

Immobilienbesitzer in Hamburg, die bislang noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben, können mit Post vom Finanzamt rechnen. Sechs Wochen nach Ablauf der bereits verlängerten Frist würden ab Dienstag Erinnerungsschreiben verschickt, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag. „Wer jetzt immer noch nicht abgegeben hat, sollte das schleunigst nachholen.“ In dem Brief werde noch einmal auf das Informations- und Hilfsmaterial der Stadt zur Grundsteuererklärung verwiesen.