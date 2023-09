Zugausfällen Erhöhte Nachfrage nach Bussen und Mietwagen Von dpa | 08.09.2023, 15:31 Uhr | Update vor 18 Min. Nach Bränden an Bahnstrecken Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin wegen Bränden an Kabelschächten sind zahlreiche Reisende auf Busse und Mietwagen umgestiegen. „Wir sehen zwischen Hamburg und Berlin eine erhöhte Nachfrage nach FlixBus-Tickets“, sagte FlixBus-Sprecher Sebastian Meyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Aktuell seien aber noch genug Plätze verfügbar, so dass Reisende auch spontan auf den Fernbus ausweichen könnten. Auch die Autovermietungen sprachen von größeren Nachfragen auf der Strecke Hamburg - Berlin.