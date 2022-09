Musical "Mamma Mia" Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ feiert Premiere in Hamburg Von dpa | 12.09.2022, 06:41 Uhr

Was für ein Comeback - Passend zum 20-jährigen Jubiläum ist das Gute-Laune-Musical „Mamma Mia!“ nach Hamburg zurückgekommen. Am Sonntagabend feierte das Musical mit den Hits der schwedischen Kult-Band Abba Premiere im Stage Theater Neue Flora. In der Hansestadt, die als Musicalhauptstadt Deutschlands gilt, hatte damals der Siegeszug der Show im deutschsprachigen Raum begonnen.