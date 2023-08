Hamburg Erdwärme für bis zu 6000 Haushalte in Wilhelmsburg möglich Von dpa | 24.08.2023, 12:13 Uhr Geothermie-Anlage Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Hamburg-Wilhelmsburg können rechnerisch bis zu 6000 Haushalte wohl vom Frühjahr 2025 an mit Erdwärme versorgt werden. Die Fördertests des Geothermieprojekts seien erfolgreich abgeschlossen werden, teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit. Somit könne künftig 48 Grad warmes Thermalwasser aus einer Tiefe von mehr als 1300 Metern gepumpt werden. Dabei sei eine rein geothermale Wärmeleistung von etwa sechs Megawatt zu erwarten. Das reiche rechnerisch für rund 4700 Haushalte. Da die Wärmeenergie aber über einen mehrstufigen Wärmepumpenprozess gesteigert werden soll, könnten sogar mehr als 6000 Haushalte profitieren.