Im Generalkonsulat in Hamburg können Deutsch-Türken für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abstimmen. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down 40.000 Hamburger wahlberechtigt Erdogan oder Kilicdaroglu? Türkei-Wahl hat auch in Hamburg begonnen Von Yannick Kitzinger | 27.04.2023, 14:08 Uhr

Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht und steht vor schwierigen Wahlen. Zahlreiche Umfragen sehen bei der Präsidentenwahl in der Türkei den Oppositionschef vorne. Wer gewinnt, darüber dürfen auch Tausende Türken in Hamburg mitentscheiden.