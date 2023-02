Erdbebenkatastrophe in der Türkei - DRK Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Katastrophen Erdbebengebiet: Hamburger DRK beteiligt sich an Hilfskonvoi Von dpa | 10.02.2023, 12:02 Uhr

Das Hamburger Rote Kreuz beteiligt sich an einem Hilfskonvoi in das türkische Erdbebengebiet. Ein von zwei ehrenamtlichen Einsatzkräften gesteuerter LKW startete am Freitagmorgen vom Gelände des DRK-Katastrophenschutzlagers in Lokstedt aus auf die rund 4000 Kilometer weite Reise. Der 40-Tonner soll unter anderem Zeltheizungen, Schlafsäcke, Planen und Isolationsmatten nach Gaziantep in die südöstliche Türkei bringen, wie Hamburgs Rotkreuz-Präsident Michael Labe sagte. Die Beladung erfolge in Ludwigsfelde sowie beim DRK in Berlin, von wo aus die Hamburger in einem Konvoi mit weiteren DRK-Fahrzeugen aus anderen Bundesländern ihren Weg ins Katastrophengebiet fortsetzen würden.