Notfälle Entwarnung nach Vermutung auf Weltkriegsbombe in Hamburg Von dpa | 25.02.2023, 18:01 Uhr

Eine vermutete Weltkriegsbombe in Hamburg hat sich bei einer Bodenuntersuchung am Samstag als harmlos entpuppt. Es handele sich wohl um einen Findling, sagte eine Polizeisprecherin nach der Bodenuntersuchung. Die Bodenanomalie an der Schwanenwik nahe einem Krankenhaus war demnach bei Sondierungsarbeiten in sieben Metern Tiefe festgestellt worden. Am Vormittag war die Stelle deshalb vorsichtig aufgegraben worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien vor Ort gewesen.