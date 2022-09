Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei Entwarnung nach Einsatz am Hamburger Strafjustizgebäude Von dpa | 26.09.2022, 16:21 Uhr

Nach einem dreistündigen Großeinsatz vor dem Hamburger Strafjustizgebäude hat die Polizei am Montag Entwarnung gegeben. Ein Linienbus sei vor dem Gebäude gestoppt worden, weil sich ein verdächtiger Mann und ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug befunden hätten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Roboter und ein Bombenentschärfer hätten den Gegenstand überprüft. „Von dem Gegenstand geht keine Gefahr aus“, sagte der Sprecher. Um was es sich handelt, war zunächst offen. Der laut Polizei verhaltensauffällige Mann befindet sich in Polizeigewahrsam.