Fluggäste warten im Helmut Schmidt Flughafen vor den Check-In Schaltern auf die Abfertigung. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Luftverkehr Entspannte Lage am Hamburger Flughafen zum Ferienbeginn Von dpa | 03.07.2022, 11:48 Uhr

Trotz hoher Passagierzahlen müssen Reisende auch am Sonntag nicht mit extremen Wartezeiten am Hamburger Flughafen rechnen. Das erste Ferienwochenende für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verlief somit relativ entspannt, wie eine Sprecherin des Hamburger Airports am Sonntag mitteilte.