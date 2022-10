Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Entflohener Häftling stürzt aus siebtem Stock: Lebensgefahr Von dpa | 07.10.2022, 20:02 Uhr

Beim Versuch, seiner Festnahme zu entgehen, ist ein entflohener Häftling am Freitagnachmittag aus dem siebten Stock eines Gebäudes in der Hamburger Hafencity gestürzt. Der 26-Jährige habe dabei schwerste Verletzungen erlitten und befinde sich in kritischem Zustand, sagte ein Beamter des Polizei-Lagedienstes.