Einmalzahlung Energiepreispauschale für Studierende ab Mitte März Von dpa | 02.03.2023, 16:56 Uhr

Studierende und Fach- und Berufsfachschülerinnen und -schüler können in Hamburg von Mitte März an die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen. Der Senat habe die rechtliche Grundlage geschaffen, um die Einmalzahlung schnell umsetzen zu können, teilten die Wissenschafts- und die Schulbehörde am Donnerstag mit. Mit der durch ein Bundesgesetz geregelten Energiepreispauschale sollen die stark gestiegenen Energiepreise abgefedert werden. Bundesweit können den Angaben zufolge knapp drei Millionen Studierende und 450.000 Fach- und Berufsfachschüler von der Pauschale profitieren.