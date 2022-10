Gas Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Konjunktur Energiepreise lassen Sorgen der Hamburger Wirtschaft wachsen Von dpa | 20.10.2022, 16:06 Uhr

Die enorm hohen Energiepreise lassen die Sorgen in Hamburgs Wirtschaft wachsen. Nach dem jüngsten Konjunkturbarometer der Handelskammer hat sich das Geschäftsklima im Vergleich zum Vorquartal zum vierten Mal in Folge eingetrübt. Der Wert erreichte zum Ende des dritten Quartals 76,3 Punkte, nach 89,3 Punkten im Sommer und 95,6 beziehungsweise 114,8 Punkten im Frühjahr und im vorigen Winter. „Damit liegt der aktuelle Geschäftsklimaindikator abermals unter dem langfristigen Mittelwert von 108 Punkten seit der Erhebung ab dem Jahr 1997“, heißt es im am Donnerstag veröffentlichten Barometer.