Industrie im Hamburger Hafen Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburger Industrie Energiepreise lassen Industrieumsatz in die Höhe schießen Von dpa | 31.08.2022, 12:42 Uhr

Der Umsatz der Hamburger Industrie ist wegen der steigenden Energiepreise im ersten Halbjahr dieses Jahres in die Höhe geschossen. Im Berichtszeitraum verbuchten die größeren Betriebe Erlöse von 62,25 Milliarden Euro, 45 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Ohne Berücksichtigung der von steigenden Energiepreisen besonders betroffenen Mineralölbranche hätte sich ein Zuwachs von rund 17 Prozent ergeben. Die Mineralölverarbeitung ist in der Hansestadt gemessen am Geschäftsvolumen der größte Industriezweig.