Energiepauschale Fegebank: Studierende sollten auf den letzten Drücker noch die 200 Euro beantragen Von dpa | 29.09.2023, 09:59 Uhr Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat die Studierenden in Hamburg nochmal erinnert, sich die Energiepauschale nicht entgehen zu lassen. Foto: Daniel Reinhardt

Kurz vor Ende der Antragsfrist hat ein Viertel der Studierenden in Hamburg noch nicht in die 200-Euro-Energiepauschale in Anspruch genommen. Aber es sei noch nicht zu spät für diese „tolle Unterstützung“ sagt Senatorin Fegebank.