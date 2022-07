ARCHIV - Dennis Thering (CDU, r) spricht, Peter Tschentscher (SPD, l) verfolgt die Rede. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Bürgerschaft Thering bemängelt Energie-Krisenmanagement von Rot-Grün Von dpa | 30.07.2022, 09:01 Uhr | Update vor 16 Min.

Ob LNG-Terminals im Hafen, Windräder in Naturschutzgebieten oder ein Wiederanfahren des Kohlekraftwerks in Moorburg - in Hamburg werden Energiethemen derzeit heiß diskutiert. Der Oppositionschef findet für den rot-grünen Senat naturgemäß wenig lobende Worte.