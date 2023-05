Kriegsende-Gedenken - Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Geschichte Ende des Zweiten Weltkriegs: Hamburg erinnert in Feierstunde Von dpa | 08.05.2023, 16:06 Uhr

Mit einer Feierstunde haben Bürgerschaft und Senat in Hamburg erstmals gemeinsam am Mahnmal St. Nikolai an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. „Der 8. Mai ist ein zentraler Tag unserer Geschichte. Wir erinnern an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung Deutschlands und Europas vom Faschismus“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Montag. Das Datum markiere das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und den Aufbruch Deutschlands in eine stabile Demokratie. „Es bleibt unsere Aufgabe, den Frieden dauerhaft zu verteidigen“, sagte Veit.