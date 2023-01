Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Aktuelle Stunde Emotionale Debatte über Lützerath-Proteste in Bürgerschaft Von dpa | 18.01.2023, 15:15 Uhr

Die teils gewaltsamen Proteste gegen die Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier haben zu einem emotionalen Schlagabtausch in der Hamburgischen Bürgerschaft geführt. Während CDU, Linke und AfD den Grünen Inkonsequenz im Umgang mit den Protesten und die Rechtfertigung von Straftaten vorwarfen, verteidigte Umweltsenator Jens Kerstan den Einsatz der Demonstranten für einen besseren Klimaschutz. „Ich kann die jungen Leute verstehen, sie haben jedes Recht, zu demonstrieren“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft.