Ermittlungen Elternhaus von Ex-Juli-Chef Coste abgebrannt: Brandanschlag? Von dpa | 03.09.2023, 16:13 Uhr Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Elternhaus des früheren Hamburger Juli-Vorsitzenden Carl Cevin-Key Coste im Stadtteil Neuland ist am Sonntag abgebrannt. Nachdem am Samstagabend auf dem Grundstück bereits ein Carport und ein Segelboot in Flammen aufgegangen waren, brannte am Sonntagmorgen dann das ganze Haus.