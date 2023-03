Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Ausbildung Elf Prozent weniger Azubis im Vergleich zur Zeit vor Corona Von dpa | 21.03.2023, 13:51 Uhr

Immer weniger junge Menschen beginnen in Hamburg eine Ausbildung. Das geht aus der Schulstatistik der Hamburger Berufsschulen hervor, die Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag in Hamburg präsentierte. Danach haben 2022 rund 17.370 junge Menschen in Hamburg eine Ausbildung begonnen, 2030 weniger als vor der Corona-Pandemie 2019 (19.400). Das entspricht einem Rückgang von 10,5 Prozent. Besonders betroffen ist die „klassische“ duale Berufsausbildung in einem Betrieb: Hier ist die Zahl der Anfänger um 11 Prozent gesunken. Einer der Gründe sei, dass im Vergleich zu 2019 1077 weniger junge Menschen aus anderen Bundesländern zur Ausbildung nach Hamburg gekommen sind.