Sowohl auf der A7 rund um den Elbtunnel als auch auf der A1 auf der Ost-Umfahrung der Stadt gibt es Staus und stockenden Verkehr. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Sommerferien 2023 in SH und HH Elbtunnel: Stockender Verkehr rund um Hamburg zum Ferienbeginn Von dpa | 14.07.2023, 17:43 Uhr

Die Sommerferien 2023 haben begonnen. Vor allem auf den Autobahnen rund um die Hansestadt kommt es zu Staus. Dem stockenden Verkehr in der Innenstadt zu entkommen ist zwecklos, da in Hamburg Triathlon ist. In Schleswig-Holstein werden Samstag Staus auf der A7 erwartet.