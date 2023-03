Landgericht Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Hamburg Elbbrückenblockierer sofort aus Ingewahrsamnahme entlassen Von dpa | 29.03.2023, 17:35 Uhr

Die in Gewahrsam sitzenden Blockierer der Hamburger Elbbrücken müssen umgehend entlassen werden. Das Landgericht Hamburg gab am Mittwoch Beschwerden der beiden Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation statt. Zuvor hatte das Amtsgericht Hamburg am Wochenende noch die Entscheidung der Polizei bestätigt, den 19-Jährigen und die 27-Jährige insgesamt zehn Tage bis kommenden Dienstag um Mitternacht in Gewahrsam zu lassen.