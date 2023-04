Verdi ruft zu Warnstreiks an drei Flughäfen auf Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down Hamburg Eisenbahnergewerkschaft unterstützt Warnstreik am Flughafen Von dpa | 20.04.2023, 14:37 Uhr

Nach parallelen Aufrufen zum Warnstreik haben sich Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihrer gegenseitigen Unterstützung in Hamburg versichert. Beide gehörten zum Deutschen Gewerkschaftsbund, erklärte der EVG-Gewerkschaftssekretär Tom Seiler am Donnerstag am Rande einer Kundgebung am Flughafen. „Wir unterstützen die Verdi, die Verdi unterstützt uns, so funktioniert das unter Gewerkschaften“, sagte Seiler weiter.