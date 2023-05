Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Einzelhandel: Verdi kündigt weitere Warnstreiks an Von dpa | 23.05.2023, 11:00 Uhr

Im Tarifkonflikt für 90.000 Beschäftigte im Hamburger Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks angekündigt. „Wer nicht fair sein will, muss fühlen“, sagte die Verhandlungsführerin Heike Lattekamp am Dienstag laut einer Mitteilung. „Daher werden wir die Warnstreiks nun deutlich ausweiten.“ Verdi reagierte damit auf die zweite Verhandlungsrunde am Montag, in deren Verlauf die Arbeitgeber zwar ein aufgebessertes Angebot vorgelegt hatten, das aber noch weit von den Verdi-Vorstellungen entfernt ist. Die Verhandlungen sollen Mitte Juni fortgesetzt werden.