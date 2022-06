ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Statistik Einsatzlage bei Feuerwehr 2021 wieder auf Vor-Corona-Niveau Von dpa | 21.06.2022, 15:09 Uhr

Nach einem Rückgang im Jahr 2020 sind die Einsatzzahlen bei der Hamburger Feuerwehr im zweiten Pandemie-Jahr wieder nahezu auf Vor-Corona-Niveau gestiegen. 282.516 Alarmierungen habe es 2021 insgesamt gegeben, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag bei der Vorlage des Jahresberichts. „Die Einsatzzahlen lagen bei durchschnittlich 744 Einsätzen in 24 Stunden, das sind in etwa alle zwei Minuten ein Einsatz.“