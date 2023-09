Der CDU-Verkehrsexperte Richard Seelmaecker warf dem Senat vor, die Autofahrer abzukassieren. „Der rot-grüne Senat möchte den Autoverkehr in Hamburg immer weiter einschränken. Das Geld der Fahrer nimmt er im Gegenzug allerdings gern an.“ Für die CDU sei klar: „P+R Anlagen müssen für Nutzer endlich stadtweit kostenfrei werden. So werden Autofahrer wirklich motiviert, ihr Fahrzeug abzustellen und auf den ÖPNV zu wechseln.“ Dies zeige auch die volle Auslastung der kostenlosen P+R-Anlage am Bahnhof Lattenkamp.