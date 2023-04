Tiktok Foto: Marijan Murat/dpa/Illustration up-down up-down Internet Einladung zu Party über Tiktok: Polizei weist 150 Gäste ab Von dpa | 02.04.2023, 16:28 Uhr

Eine Einladung zu einer Party über ein Tiktok-Video hat in Hamburg-Hohenfelde für Aufregung gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus sollte laut der Einladung am 1. April in einer Wohnung gefeiert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Erste Gäste, die an der angegebenen Adresse keine Party fanden, verständigten die Polizei. Die Beamten kontaktierten den angeblichen Veranstalter und erfuhren, dass gar keine Feier geplant sei. Das Video, das auch über Twitter verbreitet worden sein soll, war bereits gelöscht.