Am Montag hat in Hamburg offiziell das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober begonnen. Tausende Menschen waren schon zum Auftakt in der Stadt unterwegs. Die Organisatoren rechnen mit mehreren Hunderttausend Besuchern aus ganz Deutschland.

Bühnen, Stände und Zelte wurden in Hamburg aufgebaut – vor allem auf dem Rathausmarkt, dem Gänsemarkt und rund um die Binnenalster. Entlang der Mönckebergstraße präsentieren sich am 2. und 3. Oktober zudem alle 16 Bundesländer.

Tag der Deutschen Einheit: Einige Straßensperrungen in Hamburg seit 25. September

Der Veranstaltungsbereich und große Teile der Hamburger Innenstadt sind deshalb nur zu Fuß erreichbar.

Wir geben einen Überblick über die Sperrungen in Hamburg:

Mönckebergstraße: Noch bis 7. Oktober, 5 Uhr, vollgesperrt

Jungfernstieg: Noch bis Donnerstag, 5. Oktober, 5 Uhr, nicht befahrbar

Neue Wall ab Schleusenbrücke: Noch bis Donnerstag, 5. Oktober, 5 Uhr, nicht befahrbar

Große Bleichen, ab Poststraße: Noch bis Donnerstag, 5. Oktober, 5 Uhr, nicht befahrbar

Ballindamm: Zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm sowie Adolphsplatz und Große Johannisstraße noch bis 5. Oktober, 5 Uhr gesperrt

Neuer Jungfernstieg: Zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm sowie Adolphsplatz und Große Johannisstraße noch bis 5. Oktober, 5 Uhr gesperrt

Gänsemarkt: Zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm sowie Adolphsplatz und Große Johannisstraße noch bis 5. Oktober, 5 Uhr gesperrt

Bergstraße: Zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm sowie Adolphsplatz und Große Johannisstraße noch bis 5. Oktober, 5 Uhr gesperrt

Alstertor: Zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm sowie Adolphsplatz und Große Johannisstraße noch bis 5. Oktober, 5 Uhr gesperrt

Straßensperrungen aufgrund des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg Foto: FHH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: Die Sperrungen in der Übersicht größer als Größer als Zeichen Schwarz markierte Straßen: von Montag, 25. September, 6 Uhr bis Samstag, 7. Oktober, 5 Uhr.

Rot: von Mittwoch, 27. September, 6 Uhr bis Donnerstag, 5. Oktober, 5 Uhr.

Blau: von Freitag, 29. September, 6 Uhr bis Donnerstag, 5. Oktober, 5 Uhr.

Das raten die Veranstalter Besuchern des Einheitsfests am 3. Oktober in Hamburg

Besucher sollten zur Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Während der Auf- und Abbauarbeiten werden zwar Linienwege der Busse geändert und Haltestellen verlegt, der U- und S-Bahnverkehr wird durch die Straßensperrungen allerdings nicht beeinträchtigt.

Fahrräder und E-Scooter sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt.

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg bringt auch Parkverbote mit sich

In der Hamburger Innenstadt – unter anderem auf den oben aufgeführten Straßen – besteht in den genannten Zeiträumen keine Parkmöglichkeit. Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann die Parkhäuser in der Innenstadt nutzen. Die Erreichbarkeit und Öffnungszeiten der kostenpflichtigen Parkhäuser werden durch die Veranstaltung nicht eingeschränkt.

Es wird jedoch dringend empfohlen, frühzeitig zu kommen, da die Plätze begrenzt sind. Zusätzliche Parkplätze (Behindertenparkplätze) für gehbehinderte Personen werden an der Ferdinandstraße (vor Hausnummer 64) und am Großen Burstah (vor Hausummer 1) eingerichtet.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Dienstag ein Festakt in der Elbphilharmonie. Die gesamte Staatsspitze und alle Regierungschefs der Bundesländer werden unter anderem zu Gast sein.