Auftaktpflanzung in Hamburg Einheitsbuddeln: So sollen deutschlandweit 100.000 neue Bäume gesetzt werden Von Yannick Kitzinger | 24.08.2023, 16:45 Uhr Eugen Witte (v.r.), Vorstandvorsitzender von Einheitsbuddeln e.V., hat gemeinsam mit Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Marc Fielmann vom gleichnamigen Optiker-Unternehmen den ersten Einheitsbaum des Jahres eingepflanzt. Foto: Yannick Kitzinger up-down up-down

Jeder Deutsche soll am 3. Oktober einen Baum pflanzen – gegen das Waldsterben und den Klimawandel. So lautet die Idee des Einheitsbuddelns. Der Startschuss für dieses Jahr ist am Donnerstag in Hamburg gefallen.