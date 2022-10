Raub in Hamburger Luxusgeschäft Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Einbruch in Edelboutique: Beute im fünfstelligen Bereich Von dpa | 20.10.2022, 13:41 Uhr

Nach dem Einbruch in ein Luxusgeschäft in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei den Wert des Diebesguts beziffert. Er liege im mittleren fünfstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.