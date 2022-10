Raub in Hamburger Luxusgeschäft Foto: Jonas Walzberg up-down up-down Raub am Neuen Wall Einbruch bei Chanel: Polizei Hamburg fahndet weiter nach Tätern Von shz.de | 19.10.2022, 14:03 Uhr

Mit einem Auto sind Unbekannte am Dienstag in das Schaufenster eines Geschäfts in Hamburg gefahren. Dort haben sie Luxusartikel gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.