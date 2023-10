Nach Zimmerbrand Ein Verletzter bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg Von dpa | 07.10.2023, 09:05 Uhr Die Hamburger Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: HamburgNews/Seemann up-down up-down

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg wurde eine Person verletzt. Das Haus ist nun unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.