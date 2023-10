Notfälle Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 07.10.2023, 08:53 Uhr | Update vor 11 Min. Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch verletzt worden. Laut Angaben der Feuerwehr erlitt einer von insgesamt acht evakuierten Bewohnern eine Rauchgasvergiftung. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort lehnte die verletzte Person eine weitere Behandlung im Krankenhaus ab. Wie der Zimmerbrand ausbrach, war zunächst unklar. Die gesamte Wohneinheit sei nach dem Brand unbewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.