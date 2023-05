Als Krankenwagen und Notartz eintrafen, hatten Einsatzkräfte der firmeneigenen Werkfeuerwehr bereits Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Foto: BlaulichtNews up-down up-down Stickstoff auf der Veddel Ein Toter nach schwerem Arbeitsunfall bei Aurubis in Hamburg und | 11.05.2023, 10:30 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 11.05.2023, 10:30 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Stickstoffaustritt mit drei bewusstlosen Personen in einem Industriebetrieb auf der Veddel alarmiert. Einer der Mitarbeiter ist am Morgen im Krankenhaus verstorben.