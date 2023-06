Deutscher Sachbuchpreis 2023 Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Sachbuch des Jahres „Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie ausgezeichnet Von dpa | 01.06.2023, 19:11 Uhr

Der Autor Ewald Frie hat für sein Werk „Ein Hof und elf Geschwister“ den Deutschen Sachbuchpreis 2023 erhalten. Eine Jury wählte „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ am Donnerstagabend in Hamburg unter den acht nominierten Büchern für die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung aus. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels würdigt damit zum dritten Mal ein herausragendes Sachbuch in deutschsprachiger Originalausgabe, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt.